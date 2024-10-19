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18-летний Егор Сурин оформил свой первый гол в КХЛ

18-летний Егор Сурин оформил свой первый гол в КХЛ
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Сегодня, 19 октября, во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 18-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин забросил свою первую шайбу в лиге. Он родился 1 августа 2006 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5)     2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5)     2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5)     3:1 Береглазов – 59:34 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Сурин смог усилить преимущество ярославской команды в матче с «Барысом» на 33-й минуте встречи, сделав счёт 2:0. Голевые передачи исполнили Александр Полунин и Марк Ульев.

Ранее Сурин отметился голевой передачей за 10 проведённых игр. В прошлом сезоне он уже дебютировал за «Локомотив» в трёх матчах основного состава, однако не смог заработать очки.

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