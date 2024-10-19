18-летний Егор Сурин оформил свой первый гол в КХЛ

Сегодня, 19 октября, во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 18-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин забросил свою первую шайбу в лиге. Он родился 1 августа 2006 года.

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Сурин смог усилить преимущество ярославской команды в матче с «Барысом» на 33-й минуте встречи, сделав счёт 2:0. Голевые передачи исполнили Александр Полунин и Марк Ульев.

Ранее Сурин отметился голевой передачей за 10 проведённых игр. В прошлом сезоне он уже дебютировал за «Локомотив» в трёх матчах основного состава, однако не смог заработать очки.