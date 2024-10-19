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Богдан Конюшков сделал красивый сейв в матче с московским «Динамо»

Богдан Конюшков сделал красивый сейв в матче с московским «Динамо»
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Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков оформил шикарное спасение ворот в матче с московским «Динамо». Матч проходит на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. На момент написания новости счёт в матче «Торпедо» — московское «Динамо» 3:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт – 16:41 (5x4)     1:1 Абрамов (Кагарлицкий) – 33:14 (5x5)     1:2 Ожиганов (Гусев) – 39:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Напомним, Конюшков в текущем сезоне за 16 матчей набрал пять очков. Он забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

«Торпедо» сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 16 матчах команда набрала 20 очков.

Ранее хоккеист рассказывал о заветной мечте, которую хочет исполнить, находясь в составе «Торпедо».

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