Богдан Конюшков сделал красивый сейв в матче с московским «Динамо»

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков оформил шикарное спасение ворот в матче с московским «Динамо». Матч проходит на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. На момент написания новости счёт в матче «Торпедо» — московское «Динамо» 3:1 в пользу гостей.

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Напомним, Конюшков в текущем сезоне за 16 матчей набрал пять очков. Он забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

«Торпедо» сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 16 матчах команда набрала 20 очков.

Ранее хоккеист рассказывал о заветной мечте, которую хочет исполнить, находясь в составе «Торпедо».