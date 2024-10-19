«Торпедо» дважды отыгралось, но уступило московскому «Динамо» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов, решающий буллит остался за Никитой Гусевым. За «Торпедо» забили Михаил Абрамов и Максим Летунов.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Торпедо» располагается там же, на пятой строчке, заработав 21 очко после 17 игр.