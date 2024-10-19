«Торпедо» дважды отыгралось, но уступило московскому «Динамо» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт – 16:41 (5x4) 1:1 Абрамов (Кагарлицкий) – 33:14 (5x5) 1:2 Ожиганов (Гусев) – 39:48 (5x5) 2:2 Летунов (Кагарлицкий, Фирстов) – 51:02 (5x4) 2:3 Гусев – 65:00
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов, решающий буллит остался за Никитой Гусевым. За «Торпедо» забили Михаил Абрамов и Максим Летунов.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Торпедо» располагается там же, на пятой строчке, заработав 21 очко после 17 игр.
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