«Локомотив» одолел «Барыс» в домашнем матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс». Команды играли на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5) 2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5) 2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5) 3:1 Береглазов – 59:34 (en)
В составе «Барыса» заброшенной шайбой отметился Алихан Асетов. За «Локомотив» забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин, оформивший свой первый гол в КХЛ, Алексей Береглазов.
«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала семь очков за 17 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 28 очков после 18 игр.
Комментарии
- 19 октября 2024
-
20:02
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:09
-
18:49
-
18:30
-
18:28
-
17:59
-
17:39
-
17:29
-
17:15
-
17:01
-
16:44
-
16:42
-
16:30
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
14:54
-
14:45
-
14:27
-
14:11
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:11
-
12:55
-
12:31
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:27
-
11:13
-
11:06Нападающий Чейз Де Лео покинул «Барыс» Официально