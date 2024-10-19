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Локомотив — Барыс, результат матча 19 октября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» одолел «Барыс» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс». Команды играли на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5)     2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5)     2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5)     3:1 Береглазов – 59:34 (en)    

В составе «Барыса» заброшенной шайбой отметился Алихан Асетов. За «Локомотив» забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин, оформивший свой первый гол в КХЛ, Алексей Береглазов.

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала семь очков за 17 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 28 очков после 18 игр.

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