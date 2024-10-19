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минское Динамо — Нефтехимик, результат матча 19 октября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд, в этот раз от минского «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горбунов (Липский, Бориков) – 25:28 (5x5)     2:0 Гросс – 33:56 (4x4)     2:1 Белозёров (Клок) – 47:00 (5x5)     3:1 Хэмилтон (Тирни) – 51:35 (4x5)     4:1 Лайл (Шипачёв) – 58:56 (5x4)    

В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился Андрей Белозёров. За «Динамо» забили Роман Горбунов, Джордан Гросс, Роб Хэмилтон и Брэди Лайл.

Минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Нефтехимик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 19 очков после 18 игр.

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