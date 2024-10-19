Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Скучаю по твоим подкидкам». Панарин поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ

«Скучаю по твоим подкидкам». Панарин поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ
Комментарии

Российский хоккеист, играющий в «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ — самым большим количеством сыгранных матчей в лиге.

«Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству проведённых матчей в КХЛ, большая цифра, надеюсь, будет ещё больше. Желаю тебе проводить сезоны без травм с большой результативностью. Давай, тебе надо как-то доковылять до моего возвращения, скучаю по твоим подкидкам», — сказал Панарин в видео в официальном телеграм-канале КХЛ.

Напомним, Шипачёв 19 октября побил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова.

Материалы по теме
Нападающий «Рейнджерс» высказался о хет-трике Артемия Панарина в матче с «Детройтом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android