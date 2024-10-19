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Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ

Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ
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Игрок минского «Динамо» Вадим Шипачёв во время встречи с «Нефтехимиком» повторил рекорд экс-нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина — 928 очков в матчах КХЛ. Шипачёв сделал голевую передачу, ассистируя Брэди Лайлу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горбунов (Липский, Бориков) – 25:28 (5x5)     2:0 Гросс – 33:56 (4x4)     2:1 Белозёров (Клок) – 47:00 (5x5)     3:1 Хэмилтон (Тирни) – 51:35 (4x5)     4:1 Лайл (Шипачёв) – 58:56 (5x4)    

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

928 (419+409) — Сергей Мозякин;
928 (291+637) — Вадим Шипачёв.

Напомним, сегодня, 19 октября, состоялся 1002-й матч в карьере Шипачёва в КХЛ. Он установил рекорд по сыгранным встречам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001).

Шипачёв в текущем сезоне заработал восемь очков в 14 матчах. Хоккеист забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.

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