Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ

Игрок минского «Динамо» Вадим Шипачёв во время встречи с «Нефтехимиком» повторил рекорд экс-нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина — 928 очков в матчах КХЛ. Шипачёв сделал голевую передачу, ассистируя Брэди Лайлу.

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

928 (419+409) — Сергей Мозякин;

928 (291+637) — Вадим Шипачёв.

Напомним, сегодня, 19 октября, состоялся 1002-й матч в карьере Шипачёва в КХЛ. Он установил рекорд по сыгранным встречам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001).

Шипачёв в текущем сезоне заработал восемь очков в 14 матчах. Хоккеист забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.