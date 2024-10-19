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Александр Овечкин поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ

Александр Овечкин поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал добрые слова Вадиму Шипачёву, побившему рекорд по количеству сыгранных матчей в КХЛ.

«Шипа, привет, хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ, ты молодец. Это показывает твой уровень, твоё мастерство, желание. Радуй болельщиков своей игрой», — сказал Овечкин в видео на предматчевой церемонии.

19 октября Шипачёв побил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001).

Он также догнал Сергея Мозякина по количеству набранных очков в КХЛ. Благодаря результативной передаче в матче с «Нефтехимиком» теперь в активе Шипачёва 928 очков.

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