Александр Овечкин поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом в КХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал добрые слова Вадиму Шипачёву, побившему рекорд по количеству сыгранных матчей в КХЛ.

«Шипа, привет, хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ, ты молодец. Это показывает твой уровень, твоё мастерство, желание. Радуй болельщиков своей игрой», — сказал Овечкин в видео на предматчевой церемонии.

19 октября Шипачёв побил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001).

Он также догнал Сергея Мозякина по количеству набранных очков в КХЛ. Благодаря результативной передаче в матче с «Нефтехимиком» теперь в активе Шипачёва 928 очков.