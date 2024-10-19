Тренер «Динамо» Кудашов – о пропущенной шайбе: судья извинился за удаление Уила

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Торпедо» (3:2 Б) и упомянул об удалении Джордана Уила за подножку. Уил был удалён на 51-й минуте матча, игрок «Торпедо» Максим Летунов реализовал его, сравняв счёт во встрече (2:2)

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— Как обычно хорошая обстановка и атмосфера, было соревнование болельщиков, и игра получилась под стать. Хорошо, что выиграли. Мы знаем, как играет «Торпедо» у себя дома. Они никогда не останавливаются, всегда с хорошим движением, поэтому готовились к игре.

— На ваш взгляд, кто из команд в основное время был ближе к победе?

— А я задам такой вопрос вам.

— Обе команды могли победить – моменты были и в одну сторону, и в одну другую.

— Ну значит так.

— С тренерской лавки точно так же смотрелось, что игра заслуживала овертайма?

— Игра проходит на коробке, поэтому без разницы, откуда ты её смотришь – с тренерской лавки, с трибуны или по телевизору. Тут всё одинаково.

— Пять дней отдыха пошли на пользу или во вред?

— Давно уже всё воспринимаю как есть. По движению всё было нормально. Была пауза. Вздохнули, потренировались, сейчас пошли игры. Это всё совершенно нормально.

— Никита Гусев – герой матча?

— Вся команда старалась, была заряжена и играла на результат. Поэтому конкретно выделять никого не буду.

— Удаления Уила – это роковая случайность или что-то иное?

— Судья извинился за первое удаление», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.