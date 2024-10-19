Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Динамо» Кудашов – о пропущенной шайбе: судья извинился за удаление Уила

Тренер «Динамо» Кудашов – о пропущенной шайбе: судья извинился за удаление Уила
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Торпедо» (3:2 Б) и упомянул об удалении Джордана Уила за подножку. Уил был удалён на 51-й минуте матча, игрок «Торпедо» Максим Летунов реализовал его, сравняв счёт во встрече (2:2)

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт – 16:41 (5x4)     1:1 Абрамов (Кагарлицкий) – 33:14 (5x5)     1:2 Ожиганов (Гусев) – 39:48 (5x5)     2:2 Летунов (Кагарлицкий, Фирстов) – 51:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Как обычно хорошая обстановка и атмосфера, было соревнование болельщиков, и игра получилась под стать. Хорошо, что выиграли. Мы знаем, как играет «Торпедо» у себя дома. Они никогда не останавливаются, всегда с хорошим движением, поэтому готовились к игре.

— На ваш взгляд, кто из команд в основное время был ближе к победе?
— А я задам такой вопрос вам.

— Обе команды могли победить – моменты были и в одну сторону, и в одну другую.
— Ну значит так.

— С тренерской лавки точно так же смотрелось, что игра заслуживала овертайма?
— Игра проходит на коробке, поэтому без разницы, откуда ты её смотришь – с тренерской лавки, с трибуны или по телевизору. Тут всё одинаково.

— Пять дней отдыха пошли на пользу или во вред?
— Давно уже всё воспринимаю как есть. По движению всё было нормально. Была пауза. Вздохнули, потренировались, сейчас пошли игры. Это всё совершенно нормально.

— Никита Гусев – герой матча?
— Вся команда старалась, была заряжена и играла на результат. Поэтому конкретно выделять никого не буду.

— Удаления Уила – это роковая случайность или что-то иное?
— Судья извинился за первое удаление», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Торпедо» дважды отыгралось, но уступило московскому «Динамо» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android