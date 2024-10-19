Новый главный тренер «Барыса» Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о проигранном матче «Барыса» с «Локомотивом» (1:3).

«Мы предупреждали ребят, что встреча будет сложная, играем с лидером. Настрой был хороший. Есть ошибки, поработаем над ними. В дальнейшем постараемся всё исправить. Большинство пока не работает, тоже поправим. По самоотдаче кто-то выпадал, кто-то показал свою игру. Хотелось бы побеждать, но, думаю, поработаем, и всё будет нормально», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Локомотива».

Напомним, ранее главным тренером «Барыса» был Вячеслав Буцаев, он покинул тренерский штаб клуба после назначения Мамбеталиева. Матч с «Локомотивом» — первый для «Барыса» под руководством нового специалиста.