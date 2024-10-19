Новый главный тренер «Барыса» Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о проигранном матче «Барыса» с «Локомотивом» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5) 2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5) 2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5) 3:1 Береглазов – 59:34 (en)
«Мы предупреждали ребят, что встреча будет сложная, играем с лидером. Настрой был хороший. Есть ошибки, поработаем над ними. В дальнейшем постараемся всё исправить. Большинство пока не работает, тоже поправим. По самоотдаче кто-то выпадал, кто-то показал свою игру. Хотелось бы побеждать, но, думаю, поработаем, и всё будет нормально», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Локомотива».
Напомним, ранее главным тренером «Барыса» был Вячеслав Буцаев, он покинул тренерский штаб клуба после назначения Мамбеталиева. Матч с «Локомотивом» — первый для «Барыса» под руководством нового специалиста.
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