Никита Кучеров оформил седьмой гол за четыре матча в новом сезоне НХЛ

Российский хоккеист, играющий в «Тампа-Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров оформил седьмой гол за четыре матча в новом сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В матче с «Оттавой» Кучеров забросил шайбу, с передачи Райана Макдона и Эрика Чернака.

С начала сезона-2024/2025 «Тампа» провела три матча, во всех команда одержала победу. На момент написания новости клуб из Тампы проигрывает «Оттаве» со счётом 2:3.

Напомним, для Кучерова этот сезон 11-й в НХЛ. За океаном он дебютировал в сезоне-2013/2014 именно в «Тампе». В КХЛ он успел сыграть только за ЦСКА.

В минувшем сезоне хоккеист установил личный рекорд по набранным за сезон очкам — 144.