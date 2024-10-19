Новый тренер «Барыса» ответил, будут ли в клубе подписывать новых игроков

Новый тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев рассказал, будет ли казахстанский клуб искать новых игроков. Сегодня, 19 октября, «Барыс» уступил «Локомотиву» (1:3).

— У «Барыса» много изменений в составе. Со многими игроками попрощались, ждать ли новичков в ближайшее время?

— У нас большой запас своих хоккеистов. Где я работал в команде, там сейчас хорошая молодёжь подрастает. Я думаю, что надо вводить их смело. Они в принципе неплохо выглядят, — приводит слова Галыма Мамбеталиева пресс-служба Локомотива.

Напомним, после существенных кадровых перестановок в «Барысе» многие игроки расторгли соглашение с клубом. Сейчас команда находится на выездной серии.