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Новый тренер «Барыса» ответил, будут ли в клубе подписывать новых игроков

Новый тренер «Барыса» ответил, будут ли в клубе подписывать новых игроков
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Новый тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев рассказал, будет ли казахстанский клуб искать новых игроков. Сегодня, 19 октября, «Барыс» уступил «Локомотиву» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5)     2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5)     2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5)     3:1 Береглазов – 59:34 (en)    

— У «Барыса» много изменений в составе. Со многими игроками попрощались, ждать ли новичков в ближайшее время?
— У нас большой запас своих хоккеистов. Где я работал в команде, там сейчас хорошая молодёжь подрастает. Я думаю, что надо вводить их смело. Они в принципе неплохо выглядят, — приводит слова Галыма Мамбеталиева пресс-служба Локомотива.

Напомним, после существенных кадровых перестановок в «Барысе» многие игроки расторгли соглашение с клубом. Сейчас команда находится на выездной серии.

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