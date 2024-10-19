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«Процесс будет непростой». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о статистике Сурина

«Процесс будет непростой». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о статистике Сурина
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что после первого гола Егора Сурина в КХЛ будет непросто удерживать уровень результативности. Сегодня, 19 октября, ярославская команда обыграла «Барыс» со счётом 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2014, воскресенье. 15:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
Окончен
3 : 1
Сокол
Красноярск
1:0 Безруков (Фёдоров, Белоконь) – 04:10 (5x5)     2:0 Белоконь (Артамонов) – 13:21 (5x5)     3:0 Козлов (Полещук, Трусов) – 17:34 (5x5)     3:1 Коробов (Малюшкин, Малыгин) – 27:19 (5x5)    

— Егор Сурин забил первый гол в КХЛ. Как думаете, теперь у него пойдёт?
— Надеюсь, что у Егора психология не будет брать паузу после забитых голов. Нужно всё правильно оценить. Конечно, эмоции переполняют. Процесс всё равно будет непростой, будут спады и подъёмы. Наша задача — корректировать это, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 18-летний Сурин забил свой первый гол в КХЛ в матче с «Барысом», в одной из прошлых игр он также сделал голевую передачу.

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