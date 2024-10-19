«Процесс будет непростой». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о статистике Сурина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что после первого гола Егора Сурина в КХЛ будет непросто удерживать уровень результативности. Сегодня, 19 октября, ярославская команда обыграла «Барыс» со счётом 3:1.

— Егор Сурин забил первый гол в КХЛ. Как думаете, теперь у него пойдёт?

— Надеюсь, что у Егора психология не будет брать паузу после забитых голов. Нужно всё правильно оценить. Конечно, эмоции переполняют. Процесс всё равно будет непростой, будут спады и подъёмы. Наша задача — корректировать это, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 18-летний Сурин забил свой первый гол в КХЛ в матче с «Барысом», в одной из прошлых игр он также сделал голевую передачу.