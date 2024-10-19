Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обратился к КХЛ с просьбой
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что победный матч с «Барысом» (3:1) был тяжёлым, и обратился к Континентальной хоккейной лиге с просьбой о разъяснении правила.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Симашев (Берёзкин) – 17:55 (5x5) 2:0 Сурин (Полунин, Ульев) – 32:48 (5x5) 2:1 Асетов (Антипин, Хохлов) – 54:15 (5x5) 3:1 Береглазов – 59:34 (en)
«Тяжёлая игра, как мы и предполагали. Что-то комментировать нецелесообразно. Выиграли, готовимся дальше.
Единственное, хотел бы обратиться к Лиге: пусть они расшифруют правило по помехе вратарю. Здесь не про сегодняшний случай — понятно, «Барыс» ничем не рискует, поэтому берёт запрос. А вот если счёт 1:1 или 1:0 и тренер думает, брать запрос или нет? Вратарь не во вратарской. Какие правила, какие критерии? Здесь не про нас разговор. Просто хотелось бы понять критерии для дальнейшего принятия решений в игре», — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».
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