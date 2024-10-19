Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обратился к КХЛ с просьбой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что победный матч с «Барысом» (3:1) был тяжёлым, и обратился к Континентальной хоккейной лиге с просьбой о разъяснении правила.

«Тяжёлая игра, как мы и предполагали. Что-то комментировать нецелесообразно. Выиграли, готовимся дальше.

Единственное, хотел бы обратиться к Лиге: пусть они расшифруют правило по помехе вратарю. Здесь не про сегодняшний случай — понятно, «Барыс» ничем не рискует, поэтому берёт запрос. А вот если счёт 1:1 или 1:0 и тренер думает, брать запрос или нет? Вратарь не во вратарской. Какие правила, какие критерии? Здесь не про нас разговор. Просто хотелось бы понять критерии для дальнейшего принятия решений в игре», — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».