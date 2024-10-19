Гол и ассист Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттава. «Оттава» одержала победу со счётом 5:4 (2:0, 2:3, 1:1).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, оформивший дубль, Джош Норрис, Брэди Ткачук, Ноа Грегор. За «Оттаву» забили Никита Кучеров, Ник Пол, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи.

«Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оттава» располагается там же, на седьмой строчке, заработав шесть очков после пяти игр.