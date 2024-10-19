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Оттава Сенатор — Тампа-Бэй Лайтининг, результат матча 19 октября 2024, счет 5:4, НХЛ 2024-2025

Гол и ассист Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттава. «Оттава» одержала победу со счётом 5:4 (2:0, 2:3, 1:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Жиру, Сандерсон) – 01:50 (pp)     2:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 13:21     2:1 Кучеров (Макдона, Чернак) – 21:59     2:2 Пол (Чирелли, Хагель) – 30:39     3:2 Батерсон – 33:20     3:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 38:13     4:3 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 38:56 (pp)     5:3 Грегор (Пинто, Сандерсон) – 46:17 (sh)     5:4 Чаффи (Пербикс, Чирелли) – 48:11    

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, оформивший дубль, Джош Норрис, Брэди Ткачук, Ноа Грегор. За «Оттаву» забили Никита Кучеров, Ник Пол, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи.

«Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оттава» располагается там же, на седьмой строчке, заработав шесть очков после пяти игр.

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