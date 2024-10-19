«Детройт» одержал победу над «Нэшвиллом», на счету Владимира Тарасенко заброшенная шайба

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. «Детройт» одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

В составе «Детройт» заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Дилан Ларкин, Эндрю Копп, оформивший дубль, Симон Эдвинссон. За «Нэшвилл» забили Люк Шенн, Стивен Стэмкос.

«Детройт» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала два очка за пять матчей. «Нэшвилл» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, не заработав очков после пяти игр.

Для команды из «Нэшвилла» это пятое поражение подряд.