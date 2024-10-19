«Детройт» одержал победу над «Нэшвиллом», на счету Владимира Тарасенко заброшенная шайба
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. «Детройт» одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (О'Райлли, Нюквист) – 08:48 1:1 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 13:26 1:2 Ларкин (Дебринкэт, Кейн) – 23:17 (pp) 2:2 Стэмкос (Форсберг, Маршессо) – 40:32 (pp) 2:3 Копп (Велено, Фишер) – 43:29 2:4 Эдвинссон – 58:43 2:5 Копп (Расмуссен) – 59:18
В составе «Детройт» заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Дилан Ларкин, Эндрю Копп, оформивший дубль, Симон Эдвинссон. За «Нэшвилл» забили Люк Шенн, Стивен Стэмкос.
«Детройт» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала два очка за пять матчей. «Нэшвилл» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, не заработав очков после пяти игр.
Для команды из «Нэшвилла» это пятое поражение подряд.
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