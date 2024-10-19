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«Колорадо» объявило о возвращении Ничушкина в Денвер, он скоро начнёт тренироваться

«Колорадо» объявило о возвращении Ничушкина в Денвер, он скоро начнёт тренироваться
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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» объявил о возвращении Валерия Ничушкина в Денвер. В клубе заявили, что хоккеист сможет вскоре вернуться к тренировкам.

В сообщении отметили, что Ничушкин остаётся на третьем этапе Программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, в январе 2024-го стало известно, что Ничушкин будет включён в Программу помощи игрокам лиги, однако точная причина его пребывания там не сообщалась. В связи с прохождением программы хоккеист был недоступен для клуба на неопределённый срок. Сейчас его допустили к тренировкам.

Отметим, что Программа предусмотрена для хоккеистов лиги, чтобы помочь им справиться с психологическими проблемами или разного рода зависимостями.

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