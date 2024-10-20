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Даллас — Эдмонтон, результат матча 20 октября 2024, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Гол Драйзайтля с передачи Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Далласом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюшейн (Хинц) – 39:34 (pp)     2:0 Дюшейн (Марчмент, Блэквелл) – 52:06     3:0 Хинц (Стэнковен, Робертсон) – 53:16     3:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 57:38     4:1 Робертсон (Стэнковен, Хинц) – 58:01    

В составе победителей дубль оформил Мэтт Дюшейн и ещё по одной шайбе в свой актив записали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин не отметились результативными действиями.

Единственный гол за «Эдмонтон» забил Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

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