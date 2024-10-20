Гол Драйзайтля с передачи Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Далласом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Дюшейн и ещё по одной шайбе в свой актив записали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин не отметились результативными действиями.

Единственный гол за «Эдмонтон» забил Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

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