Александр Овечкин забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал первым в сезоне. Он провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач.

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