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Александр Овечкин забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:00     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:12     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал первым в сезоне. Он провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач.

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