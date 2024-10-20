Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 40 голов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45 1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:00 1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:12 1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18 2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34 3:3 Хишир (Майер) – 20:44 3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15 3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забил свой 854-й гол. Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ. Он провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности "+45".
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