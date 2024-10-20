Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 40 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забил свой 854-й гол. Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ. Он провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности "+45".

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач