44 сейва Самсонова не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Флоридой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пирсон (Руа) – 19:27 1:1 Райнхарт (Лунделль, Экблад) – 21:09 1:2 Колесар (Пирсон, Руа) – 34:15 2:2 Беннетт (Вераге, Лунделль) – 39:20 (pp) 2:3 Хауден – 47:30 3:3 Луостаринен (Райнхарт, Экблад) – 52:43 4:3 Форслинг (Беннетт, Райнхарт) – 64:43
В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский сделал 24 сейва.
За «Вегас» отметились Таннер Пирсон, Киган Колесар и Бретт Хауден. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов сделал 44 сейва.
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