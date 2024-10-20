44 сейва Самсонова не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Флоридой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский сделал 24 сейва.

За «Вегас» отметились Таннер Пирсон, Киган Колесар и Бретт Хауден. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов сделал 44 сейва.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году