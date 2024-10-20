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Нью-Джерси Дэвилз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 20 октября 2024, счёт 5:6 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» в овертайме обыграть «Нью-Джерси»
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Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 5:6 (1:3, 2:2, 1:0, 0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:00     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:12     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33     4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39     5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp)     5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00    

В составе победителей отличились Том Уилсон (2+1), Эндрю Манджапане, Дилан Строум (1+1), Коннор Макмайкл (1+1). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин также отметился забитой шайбой.

За гостей голами отметились Эрик Хаула, Нико Хишир (2+1) и Доусон Мерсер.

Отметим, что гол Овечкина стал для него 854-м в карьере в НХЛ. Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт гостях с «Филадельфией Флайерз». «Нью-Джерси», в свою очередь, в дома встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Обе встречи пройдут 23 октября.

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