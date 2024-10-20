Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» в овертайме обыграть «Нью-Джерси»

Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 5:6 (1:3, 2:2, 1:0, 0:1).
В составе победителей отличились Том Уилсон (2+1), Эндрю Манджапане, Дилан Строум (1+1), Коннор Макмайкл (1+1). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин также отметился забитой шайбой.
За гостей голами отметились Эрик Хаула, Нико Хишир (2+1) и Доусон Мерсер.
Отметим, что гол Овечкина стал для него 854-м в карьере в НХЛ. Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт гостях с «Филадельфией Флайерз». «Нью-Джерси», в свою очередь, в дома встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Обе встречи пройдут 23 октября.
Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач:
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