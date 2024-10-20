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Коламбус Блю Джекетс — Миннесота Уайлд, результат матча 20 октября, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Коламбус» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершилась со счётом 1:3 (0:1, 0:0, 0:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Тренин, Фолиньо) – 12:40     0:2 Капризов (Фэйбер, Болди) – 42:52 (pp)     0:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 48:25     1:3 Чинахов (Монахан, Иржичек) – 58:35    

В составе победителей голами отличились Марко Росси, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов (1+1). Другой россиянин Яков Тренин отметился голевой передачей. Марат Хуснутдинов завершил встречу без результативных действий.

За гостей единственную шайбу забросил россиянин Егор Чинахов. Кирилл Марченко и Иван Проворов завершили игру, не отметившись результативными действиями. На счету голкипера хозяев Даниила Тарасова 32 сейва.

Следующий матч «Коламбус» проведёт дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Миннесота», в свою очередь, в гостях встретится с «Флоридой Пантерз». Обе встречи пройдут 23 октября.

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