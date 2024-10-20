Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44 0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08 1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40 1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00 1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46
В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дважды) и российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва.
За «Торонто» заброшенной шайбой отметился Остон Мэттьюс.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Рейнджерс» проведёт матч с «Монреаль Канадиенс».
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