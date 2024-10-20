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Торонто — Рейнджерс, результат матча 20 октября 2024, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44     0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08     1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40     1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00     1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46    

В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дважды) и российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва.

За «Торонто» заброшенной шайбой отметился Остон Мэттьюс.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Рейнджерс» проведёт матч с «Монреаль Канадиенс».

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