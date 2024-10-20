Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1

В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дважды) и российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва.

За «Торонто» заброшенной шайбой отметился Остон Мэттьюс.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Рейнджерс» проведёт матч с «Монреаль Канадиенс».

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