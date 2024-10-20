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Нью-Йорк Айлендерс — Монреаль Канадиенс, результат матча 20 октября, счёт 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ

21 сейв Варламова и ассист Цыплакова помогли «Айлендерс» победить «Монреаль» по буллитам
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Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершилась по в серии буллитов со счётом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp)     2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58     2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp)     2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59     3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24     3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50     4:3 Добсон – 65:00    

За хозяев голами отличились Бо Хорват, Кайл Палмьери и Андерс Ли. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2». На счету голкипера хозяев Семёна Варламова 20 спасений. Его сменщик Илья Сорокин участие в матче не принимал.

В составе гостей забитыми шайбами отметились Коул Кофилд (дубль) и Логан Майлу.

Следующий матч «Айлендерс» проведут дома с «Детройт Ред Уингз». «Монреаль», в свою очередь, на домашнем льду встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 23 октября.

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