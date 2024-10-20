«Сент-Луис» одержал победу в матче с «Каролиной», у Свечникова гол и передача
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 01:21 1:1 Жозеф (Шенн, Жозеф) – 30:22 2:1 Нейборс (Болдюк) – 31:35 3:1 Холлоуэй (Броберг, Жозеф) – 33:31 3:2 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 41:39 (pp) 3:3 Рослович (Друри, Славин) – 42:57 4:3 Капанен (Нейборс, Парэйко) – 44:26
В составе «Сент-Луиса» забивали Мэтью Жозеф, Джейк Нейборс и Дилан Холлоуэй. Российский нападающий Павел Бучневич не отметился результативными действиями.
За «Каролину» отметились Андрей Свечников, Шейн Гостисбер и Джек Рослович. Также на счету Свечникова результативная передача. Голкипер Пётр Кочетков сделал 15 сейвов. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
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