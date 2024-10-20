«Сент-Луис» одержал победу в матче с «Каролиной», у Свечникова гол и передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» забивали Мэтью Жозеф, Джейк Нейборс и Дилан Холлоуэй. Российский нападающий Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

За «Каролину» отметились Андрей Свечников, Шейн Гостисбер и Джек Рослович. Также на счету Свечникова результативная передача. Голкипер Пётр Кочетков сделал 15 сейвов. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

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