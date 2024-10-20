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Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по голам на старте сезона

Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по голам на старте сезона
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Российский нападающий Никита Кучеров стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», забившим не менее семи голов в первых четырёх играх сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Жиру, Сандерсон) – 01:50 (pp)     2:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 13:21     2:1 Кучеров (Макдона, Чернак) – 21:59     2:2 Пол (Чирелли, Хагель) – 30:39     3:2 Батерсон – 33:20     3:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 38:13     4:3 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 38:56 (pp)     5:3 Грегор (Пинто, Сандерсон) – 46:17 (sh)     5:4 Чаффи (Пербикс, Чирелли) – 48:11    

Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:5).

Всего за карьеру в НХЛ принял участие в 729 матчах, в которых записал в свой актив 327 голов и сделал 555 результативных передач.

«Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оттава» располагается там же, на седьмой строчке, заработав шесть очков после пяти игр.

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