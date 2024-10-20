Самсонов повторил второй результат в истории «Вегаса» по количеству сейвов за матч

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отметился 45 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).

Таким образом, россиянин повторил второй результат в истории франшизы по количеству спасений за одну игру. Ранее таким же количеством сейвов отметился Марк-Андре Флёри, причём сделал это в самом первом матче в истории клуба — 6 октября 2017 года с «Даллас Старз». Лидером всех времён по этому показателю в истории «рыцарей» является Эдин Хилл, отразивший 47 бросков 3 марта 2023 года в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, 27-летний Самсонов пополнил состав «Вегаса» в прошедшее межсезонье. Ранее он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз».