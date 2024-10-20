Самсонов повторил второй результат в истории «Вегаса» по количеству сейвов за матч
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Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отметился 45 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пирсон (Руа) – 19:27 1:1 Райнхарт (Лунделль, Экблад) – 21:09 1:2 Колесар (Пирсон, Руа) – 34:15 2:2 Беннетт (Вераге, Лунделль) – 39:20 (pp) 2:3 Хауден – 47:30 3:3 Луостаринен (Райнхарт, Экблад) – 52:43 4:3 Форслинг (Беннетт, Райнхарт) – 64:43
Таким образом, россиянин повторил второй результат в истории франшизы по количеству спасений за одну игру. Ранее таким же количеством сейвов отметился Марк-Андре Флёри, причём сделал это в самом первом матче в истории клуба — 6 октября 2017 года с «Даллас Старз». Лидером всех времён по этому показателю в истории «рыцарей» является Эдин Хилл, отразивший 47 бросков 3 марта 2023 года в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
Напомним, 27-летний Самсонов пополнил состав «Вегаса» в прошедшее межсезонье. Ранее он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз».
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