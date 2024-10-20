Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов повторил второй результат в истории «Вегаса» по количеству сейвов за матч

Самсонов повторил второй результат в истории «Вегаса» по количеству сейвов за матч
Комментарии

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отметился 45 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пирсон (Руа) – 19:27     1:1 Райнхарт (Лунделль, Экблад) – 21:09     1:2 Колесар (Пирсон, Руа) – 34:15     2:2 Беннетт (Вераге, Лунделль) – 39:20 (pp)     2:3 Хауден – 47:30     3:3 Луостаринен (Райнхарт, Экблад) – 52:43     4:3 Форслинг (Беннетт, Райнхарт) – 64:43    

Таким образом, россиянин повторил второй результат в истории франшизы по количеству спасений за одну игру. Ранее таким же количеством сейвов отметился Марк-Андре Флёри, причём сделал это в самом первом матче в истории клуба — 6 октября 2017 года с «Даллас Старз». Лидером всех времён по этому показателю в истории «рыцарей» является Эдин Хилл, отразивший 47 бросков 3 марта 2023 года в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, 27-летний Самсонов пополнил состав «Вегаса» в прошедшее межсезонье. Ранее он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Материалы по теме
Илья Самсонов назвал хоккеиста, который помогает ему с адаптацией в «Вегасе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android