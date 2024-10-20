Александр Овечкин повторил необычный рекорд Патриса Бержерона в матче с «Нью-Джерси»
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем выездном матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45 1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01 1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14 1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18 2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34 3:3 Хишир (Майер) – 20:44 3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15 3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33 4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39 5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp) 5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00
Таким образом, Овечкин вышел в лидеры в истории НХЛ по голам, забитым на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке в качестве гостевого игрока. На данный момент на его счету 15 шайб в 32 матчах на домашнем льду «Дэвилз». По этому показателю россиянин сравнялся с прежним единоличным лидером Патрисом Бержероном, которому потребовалось для этого 23 игры.
Напомним, благодаря этой шайбе Овечкин также сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ до 40. На данный момент на счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.
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