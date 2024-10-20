Александр Овечкин повторил необычный рекорд Патриса Бержерона в матче с «Нью-Джерси»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем выездном матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ).

Таким образом, Овечкин вышел в лидеры в истории НХЛ по голам, забитым на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке в качестве гостевого игрока. На данный момент на его счету 15 шайб в 32 матчах на домашнем льду «Дэвилз». По этому показателю россиянин сравнялся с прежним единоличным лидером Патрисом Бержероном, которому потребовалось для этого 23 игры.

Напомним, благодаря этой шайбе Овечкин также сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ до 40. На данный момент на счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.