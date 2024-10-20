Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил необычный рекорд Патриса Бержерона в матче с «Нью-Джерси»

Александр Овечкин повторил необычный рекорд Патриса Бержерона в матче с «Нью-Джерси»
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем выездном матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33     4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39     5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp)     5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00    

Таким образом, Овечкин вышел в лидеры в истории НХЛ по голам, забитым на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке в качестве гостевого игрока. На данный момент на его счету 15 шайб в 32 матчах на домашнем льду «Дэвилз». По этому показателю россиянин сравнялся с прежним единоличным лидером Патрисом Бержероном, которому потребовалось для этого 23 игры.

Напомним, благодаря этой шайбе Овечкин также сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ до 40. На данный момент на счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.

Материалы по теме
Видео
Александр Овечкин забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android