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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 40 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 40 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 854-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33     4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39     5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp)     5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 40 шайб.

Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ. Овечкин провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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