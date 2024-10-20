Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 40 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 854-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5.
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 40 шайб.
Этот гол стал для россиянина первым в нынешнем сезоне НХЛ. Овечкин провёл четыре матча в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1430 матчах, забив 854 гола и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».
Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач:
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