Кевин Ланкинен вошёл в историю «Ванкувера» после шат-аута в матче с «Филадельфией»

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Кевин Ланкинен оформил шат-аут в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0).

Таким образом, 29-летний Ланкинен стал первым уроженцем Финляндии в истории франшизы, оставившим свои ворота в неприкосновенности в матче НХЛ.

Напомним, Ланкинен подписал однолетний контракт с «Кэнакс» на $ 875 тыс. в сентябре этого года. Канадский клуб решился на этот шаг из-за травмы их основного вратаря Тэтчера Демко, который не успел восстановиться к началу нынешнего сезона.

За предыдущие четыре сезона в НХЛ Ланкинен сыграл в 112 матчах НХЛ, в которых одержал 45 побед с коэффициентом надёжности 3,07 и 90,5% отражённых бросков при трёх «сухих» матчах. Финский голкипер ранее выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз».