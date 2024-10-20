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Кевин Ланкинен вошёл в историю «Ванкувера» после шат-аута в матче с «Филадельфией»

Кевин Ланкинен вошёл в историю «Ванкувера» после шат-аута в матче с «Филадельфией»
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Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Кевин Ланкинен оформил шат-аут в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 16:09     0:2 Бёзер (Майерс, Дебраск) – 28:40     0:3 Шервуд (Блюгерс) – 29:30    

Таким образом, 29-летний Ланкинен стал первым уроженцем Финляндии в истории франшизы, оставившим свои ворота в неприкосновенности в матче НХЛ.

Напомним, Ланкинен подписал однолетний контракт с «Кэнакс» на $ 875 тыс. в сентябре этого года. Канадский клуб решился на этот шаг из-за травмы их основного вратаря Тэтчера Демко, который не успел восстановиться к началу нынешнего сезона.

За предыдущие четыре сезона в НХЛ Ланкинен сыграл в 112 матчах НХЛ, в которых одержал 45 побед с коэффициентом надёжности 3,07 и 90,5% отражённых бросков при трёх «сухих» матчах. Финский голкипер ранее выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз».

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