Форвард «Вашингтона» Том Уилсон забросил пять шайб после 12 бросков на старте сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отметился дублем с решающим голом в овертайме в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ).

Таким образом, на счету 30-летнего канадца пять заброшенных шайб после первых четырёх матчей нынешнего сезона. Примечательно, что для этого ему потребовалось нанести всего 12 бросков по воротам соперников, а его реализация на данный момент составляет 41,7%. На сегодняшний день форвард является третьим снайпером регулярного чемпионата после Никиты Кучерова (7) и Артемия Панарина (6).

Напомним, Уилсон выступает в составе «столичных» всю свою карьеру в НХЛ. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав шесть очков после четырёх матчей.