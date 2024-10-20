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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон забросил пять шайб после 12 бросков на старте сезона НХЛ

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон забросил пять шайб после 12 бросков на старте сезона НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отметился дублем с решающим голом в овертайме в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33     4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39     5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp)     5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00    

Таким образом, на счету 30-летнего канадца пять заброшенных шайб после первых четырёх матчей нынешнего сезона. Примечательно, что для этого ему потребовалось нанести всего 12 бросков по воротам соперников, а его реализация на данный момент составляет 41,7%. На сегодняшний день форвард является третьим снайпером регулярного чемпионата после Никиты Кучерова (7) и Артемия Панарина (6).

Напомним, Уилсон выступает в составе «столичных» всю свою карьеру в НХЛ. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав шесть очков после четырёх матчей.

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