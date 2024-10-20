Александр Овечкин назвал причины уверенной игры «Вашингтона» на старте нового сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уверенную игру своей команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, сегодня, 20 октября, «столичные» обыграли в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ). В этой игре 39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой. Всего «Кэпиталз» выиграли три из четырёх первых матчей в начале нынешнего сезона и занимают третье место в Столичном дивизионе, набрав шесть очков.

Отметим, что на данный момент Овечкин отстаёт на 40 шайб от рекорда легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. На счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.