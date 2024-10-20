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Александр Овечкин назвал причины уверенной игры «Вашингтона» на старте нового сезона НХЛ

Александр Овечкин назвал причины уверенной игры «Вашингтона» на старте нового сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уверенную игру своей команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, сегодня, 20 октября, «столичные» обыграли в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ). В этой игре 39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой. Всего «Кэпиталз» выиграли три из четырёх первых матчей в начале нынешнего сезона и занимают третье место в Столичном дивизионе, набрав шесть очков.

Отметим, что на данный момент Овечкин отстаёт на 40 шайб от рекорда легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. На счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.

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