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Шайба Владислава Колячонка помогла «Юте» обыграть в домашнем матче «Бостон»

Шайба Владислава Колячонка помогла «Юте» обыграть в домашнем матче «Бостон»
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В Солт-Лейк-Сити на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Маршан) – 32:49     1:1 Колячонок (Шмальц, Келлер) – 54:51     2:1 Кесселринг (Кули, Маччелли) – 62:46    

Счёт в середине второго периода открыли гости усилиями Коула Кёпке. За пять минут до окончания третьего периода равновесие восстановил белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок. Победу хозяевам принёс точный бросок Майкла Кессерлинга в овертайме.

«Юта» набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Бостон» занимает аналогичное место в Атлантическом дивизионе с семью очками. В следующем матче «Юта» 23 октября примет дома «Оттаву Сенаторз». «Брюинз» в этот же день будут гостить у «Нэшвилл Предаторз».

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