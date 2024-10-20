Шайба Владислава Колячонка помогла «Юте» обыграть в домашнем матче «Бостон»

В Солт-Лейк-Сити на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

Счёт в середине второго периода открыли гости усилиями Коула Кёпке. За пять минут до окончания третьего периода равновесие восстановил белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок. Победу хозяевам принёс точный бросок Майкла Кессерлинга в овертайме.

«Юта» набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Бостон» занимает аналогичное место в Атлантическом дивизионе с семью очками. В следующем матче «Юта» 23 октября примет дома «Оттаву Сенаторз». «Брюинз» в этот же день будут гостить у «Нэшвилл Предаторз».