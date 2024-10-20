Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс», который прошёл этой ночью на домашнем льду первых, стал юбилейным для защитника гостей Тайлера Майерса. Эта игра, которая закончилась со счётом 3:0 в пользу его команды, стала 1000-й для канадца в НХЛ.
Сам Майерс в этой встрече отметился результативной передачей, которая стала для него первым очком в нынешнем сезоне. 34-летний хоккеист защищает цвета «Кэнакс» с сезона-2019/2020.
В минувшем сезоне Майерс провёл 89 матчей за «косаток» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 30 (5+25) очков. Это был лучший сезон хоккеиста в плане личной результативности за карьеру в «Ванкувере». Также в НХЛ канадец выступал за «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».
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