Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс», который прошёл этой ночью на домашнем льду первых, стал юбилейным для защитника гостей Тайлера Майерса. Эта игра, которая закончилась со счётом 3:0 в пользу его команды, стала 1000-й для канадца в НХЛ.

Сам Майерс в этой встрече отметился результативной передачей, которая стала для него первым очком в нынешнем сезоне. 34-летний хоккеист защищает цвета «Кэнакс» с сезона-2019/2020.

В минувшем сезоне Майерс провёл 89 матчей за «косаток» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 30 (5+25) очков. Это был лучший сезон хоккеиста в плане личной результативности за карьеру в «Ванкувере». Также в НХЛ канадец выступал за «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».