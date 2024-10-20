«Он самый горячий парень в лиге». Овечкин — о результативности Уилсона на старте сезона

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результативность своего одноклубника Тома Уилсона после первых четырёх матчей «столичных» в новом сезоне НХЛ, в которых канадец забросил пять шайб и занимает на данный момент четвёртое место в гонке снайперов лиги.

«Он хорош. Он был вознаграждён за то, что он делает на льду. Он самый горячий парень в лиге. Я счастлив за него», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Примечательно, что свои пять шайб Уилсон забросил, нанеся всего 12 бросков в створ ворот соперников, а его реализация на данный момент составляет 41,7%. Канадец уступает лишь Никите Кучерову (7), Артемию Панарину (6) и Коулу Кофилду (6) в списке лучших снайперов нынешнего сезона.