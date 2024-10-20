Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он самый горячий парень в лиге». Овечкин — о результативности Уилсона на старте сезона

«Он самый горячий парень в лиге». Овечкин — о результативности Уилсона на старте сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результативность своего одноклубника Тома Уилсона после первых четырёх матчей «столичных» в новом сезоне НХЛ, в которых канадец забросил пять шайб и занимает на данный момент четвёртое место в гонке снайперов лиги.

«Он хорош. Он был вознаграждён за то, что он делает на льду. Он самый горячий парень в лиге. Я счастлив за него», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Примечательно, что свои пять шайб Уилсон забросил, нанеся всего 12 бросков в створ ворот соперников, а его реализация на данный момент составляет 41,7%. Канадец уступает лишь Никите Кучерову (7), Артемию Панарину (6) и Коулу Кофилду (6) в списке лучших снайперов нынешнего сезона.

Материалы по теме
Александр Овечкин назвал причины уверенной игры «Вашингтона» на старте нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android