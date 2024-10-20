Овечкин сократил отставание от Гретцки, Месси снова оформил хет-трик. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ, отличившись в матче с «Нью-Джерси», и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 40 шайб, аргентинский нападающий Лионель Месси снова оформил хет-трик, на этот раз в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн», Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тимофея Цзю в титульном боксёрском поединке в США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».