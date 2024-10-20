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20 октября главные новости спорта, футбол, МЛС, результаты НХЛ, теннис, бокс, UFC, PFL, формула-1, Александр Овечкин

Овечкин сократил отставание от Гретцки, Месси снова оформил хет-трик. Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ, отличившись в матче с «Нью-Джерси», и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 40 шайб, аргентинский нападающий Лионель Месси снова оформил хет-трик, на этот раз в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн», Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тимофея Цзю в титульном боксёрском поединке в США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 40 голов.
  2. Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн».
  3. Норрис завоевал поул на ГП США после аварии Расселла, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 19-й.
  4. Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тимофея Цзю в третьем раунде в титульном бою.
  5. Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по голам на старте сезона.
  6. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Коламбус» в НХЛ.
  7. Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» в овертайме обыграть «Нью-Джерси».
  8. Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв Алькараса.
  9. Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в матче за 3-е место Six Kings Slam.
  10. Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде на турнире PFL.
  11. Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Сельту» в матче 10-го тура Ла Лиги.
  12. «Ювентус» вырвал победу у «Лацио» в конце матча 8-го тура Серии А.
  13. «Атланта» победила «Орландо» в решающем матче МЛС, Миранчук не забил с пенальти.
  14. Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл «Борнмуту» в матче 8-го тура АПЛ.
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