Защитник «Коламбуса»: если бы не Тарасов, всё могло бы быть гораздо хуже

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:3).

«Мы не смогли включиться вовремя. Если бы не Тарасов (Даниил, вратарь «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), всё могло бы быть гораздо хуже в первом периоде. Мы должны стать лучше.

У нас есть стандарт того, как мы должны играть. Мы придерживались его четыре игры, но сегодня мы этого не сделали. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Не допустим, чтобы это повторилось вновь», — приводит слова Веренски пресс-служба НХЛ.

После пяти игр «Блю Джекетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с четырьмя очками.