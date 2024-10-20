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Защитник «Коламбуса»: если бы не Тарасов, всё могло бы быть гораздо хуже

Защитник «Коламбуса»: если бы не Тарасов, всё могло бы быть гораздо хуже
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Тренин, Фолиньо) – 12:40     0:2 Капризов (Фэйбер, Болди) – 42:52 (pp)     0:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 48:26     1:3 Чинахов (Монахан, Иржичек) – 58:35    

«Мы не смогли включиться вовремя. Если бы не Тарасов (Даниил, вратарь «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), всё могло бы быть гораздо хуже в первом периоде. Мы должны стать лучше.

У нас есть стандарт того, как мы должны играть. Мы придерживались его четыре игры, но сегодня мы этого не сделали. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Не допустим, чтобы это повторилось вновь», — приводит слова Веренски пресс-служба НХЛ.

После пяти игр «Блю Джекетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с четырьмя очками.

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