Защитник «Коламбуса»: если бы не Тарасов, всё могло бы быть гораздо хуже
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Тренин, Фолиньо) – 12:40 0:2 Капризов (Фэйбер, Болди) – 42:52 (pp) 0:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 48:26 1:3 Чинахов (Монахан, Иржичек) – 58:35
«Мы не смогли включиться вовремя. Если бы не Тарасов (Даниил, вратарь «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), всё могло бы быть гораздо хуже в первом периоде. Мы должны стать лучше.
У нас есть стандарт того, как мы должны играть. Мы придерживались его четыре игры, но сегодня мы этого не сделали. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Не допустим, чтобы это повторилось вновь», — приводит слова Веренски пресс-служба НХЛ.
После пяти игр «Блю Джекетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с четырьмя очками.
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