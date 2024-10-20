Мэттьюс: мы должны были активнее работать перед Шестёркиным, он один из лучших в лиге

Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4), отметив вратаря гостей Игоря Шестёркина.
«Мы сделали достаточно, чтобы забивать, но, возможно, не совсем достаточно сработали перед их вратарём. Он один из лучших в лиге, так что всегда важно иметь парней, которые работают перед ним и закрывают ему обзор. Я думаю, он видел слишком много [бросков]. Думаю, мы сделали много хороших вещей, более чем достаточно, чтобы держаться в игре, но, очевидно, пара ранних ошибок стоила нам результата», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.
Напомним, в этой игре 28-летний Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам. Ранее он отклонил предложение «Рейнджерс» по новому контракту на $ 88 млн.
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