Стивен Стэмкос забросил первую шайбу за «Нэшвилл» после перехода из «Тампы»

Звёздный нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос открыл счёт своим голам за «хищников» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5), который прошёл этой ночью.

Напомним, 34-летний Стэмкос до перехода в «Предаторз» в прошедшее межсезонье всю свою карьеру выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли.

«Чемпионат» предлагает посмотреть первую в карьере канадца шайбу, заброшенную не в свитере «молний»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Этот гол стал первым очком Стэмкоса в нынешнем сезоне. При этом его команда пока не имеет очков, проиграв все пять матчей на старте регулярки, и замыкает таблицу Центрального дивизиона.