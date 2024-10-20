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Стивен Стэмкос забросил первую шайбу за «Нэшвилл» после перехода из «Тампы»

Стивен Стэмкос забросил первую шайбу за «Нэшвилл» после перехода из «Тампы»
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Звёздный нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос открыл счёт своим голам за «хищников» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (О'Райлли, Нюквист) – 08:48     1:1 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 13:26     1:2 Ларкин (Дебринкэт, Кейн) – 23:17 (pp)     2:2 Стэмкос (Форсберг, Маршессо) – 40:32 (pp)     2:3 Копп (Велено, Фишер) – 43:29     2:4 Эдвинссон – 58:43     2:5 Копп (Расмуссен) – 59:18    

Напомним, 34-летний Стэмкос до перехода в «Предаторз» в прошедшее межсезонье всю свою карьеру выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли.

«Чемпионат» предлагает посмотреть первую в карьере канадца шайбу, заброшенную не в свитере «молний»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Этот гол стал первым очком Стэмкоса в нынешнем сезоне. При этом его команда пока не имеет очков, проиграв все пять матчей на старте регулярки, и замыкает таблицу Центрального дивизиона.

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