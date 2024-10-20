НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 октября

20 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1

Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 5:6 (1:3, 2:2, 1:0, 0:1).