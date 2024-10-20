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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 октября
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20 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Жиру, Сандерсон) – 01:50 (pp)     2:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 13:21     2:1 Кучеров (Макдона, Чернак) – 21:59     2:2 Пол (Чирелли, Хагель) – 30:39     3:2 Батерсон – 33:20     3:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 38:13     4:3 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 38:56 (pp)     5:3 Грегор (Пинто, Сандерсон) – 46:17 (sh)     5:4 Чаффи (Пербикс, Чирелли) – 48:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (О'Райлли, Нюквист) – 08:48     1:1 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 13:26     1:2 Ларкин (Дебринкэт, Кейн) – 23:17 (pp)     2:2 Стэмкос (Форсберг, Маршессо) – 40:32 (pp)     2:3 Копп (Велено, Фишер) – 43:29     2:4 Эдвинссон – 58:43     2:5 Копп (Расмуссен) – 59:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюшейн (Хинц) – 39:34 (pp)     2:0 Дюшейн (Марчмент, Блэквелл) – 52:06     3:0 Хинц (Стэнковен, Робертсон) – 53:16     3:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 57:38     4:1 Робертсон (Стэнковен, Хинц) – 58:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пирсон (Руа) – 19:27     1:1 Райнхарт (Лунделль, Экблад) – 21:09     1:2 Колесар (Пирсон, Руа) – 34:15     2:2 Беннетт (Вераге, Лунделль) – 39:20 (pp)     2:3 Хауден – 47:30     3:3 Луостаринен (Райнхарт, Экблад) – 52:43     4:3 Форслинг (Беннетт, Райнхарт) – 64:43    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 01:21     1:1 Жозеф (Шенн, Жозеф) – 30:22     2:1 Нейборс (Болдюк) – 31:35     3:1 Холлоуэй (Броберг, Жозеф) – 33:31     3:2 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 41:39 (pp)     3:3 Рослович (Друри, Славин) – 42:57     4:3 Капанен (Нейборс, Парэйко) – 44:26    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44     0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08     1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40     1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00     1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46    

Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 5:6 (1:3, 2:2, 1:0, 0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45     1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01     1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14     1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18     2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34     3:3 Хишир (Майер) – 20:44     3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15     3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33     4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39     5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp)     5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 16:09     0:2 Бёзер (Майерс, Дебраск) – 28:40     0:3 Шервуд (Блюгерс) – 29:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Тренин, Фолиньо) – 12:40     0:2 Капризов (Фэйбер, Болди) – 42:52 (pp)     0:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 48:26     1:3 Чинахов (Монахан, Иржичек) – 58:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp)     2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58     2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp)     2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59     3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24     3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50     4:3 Добсон – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Петерка, Так) – 08:39     0:2 Маленстин (Клифтон, Кребс) – 11:31     1:2 Смит (Райхель, Джонс) – 26:28     2:2 Смит (Райхель, Мёрфи) – 32:48     2:3 Петерка (Томпсон, Пауэр) – 38:37     2:4 Маклауд (Козенс) – 59:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Маршан) – 32:49     1:1 Колячонок (Шмальц, Келлер) – 54:51     2:1 Кесселринг (Кули, Маччелли) – 62:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Баклунд) – 19:51 (pp)     1:1 Стивенсон (Макканн, Шварц) – 32:25 (pp)     2:1 Эберле (Монтур) – 60:48    
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