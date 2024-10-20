НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 октября
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20 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Жиру, Сандерсон) – 01:50 (pp) 2:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 13:21 2:1 Кучеров (Макдона, Чернак) – 21:59 2:2 Пол (Чирелли, Хагель) – 30:39 3:2 Батерсон – 33:20 3:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 38:13 4:3 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 38:56 (pp) 5:3 Грегор (Пинто, Сандерсон) – 46:17 (sh) 5:4 Чаффи (Пербикс, Чирелли) – 48:11
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (О'Райлли, Нюквист) – 08:48 1:1 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 13:26 1:2 Ларкин (Дебринкэт, Кейн) – 23:17 (pp) 2:2 Стэмкос (Форсберг, Маршессо) – 40:32 (pp) 2:3 Копп (Велено, Фишер) – 43:29 2:4 Эдвинссон – 58:43 2:5 Копп (Расмуссен) – 59:18
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюшейн (Хинц) – 39:34 (pp) 2:0 Дюшейн (Марчмент, Блэквелл) – 52:06 3:0 Хинц (Стэнковен, Робертсон) – 53:16 3:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 57:38 4:1 Робертсон (Стэнковен, Хинц) – 58:01
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пирсон (Руа) – 19:27 1:1 Райнхарт (Лунделль, Экблад) – 21:09 1:2 Колесар (Пирсон, Руа) – 34:15 2:2 Беннетт (Вераге, Лунделль) – 39:20 (pp) 2:3 Хауден – 47:30 3:3 Луостаринен (Райнхарт, Экблад) – 52:43 4:3 Форслинг (Беннетт, Райнхарт) – 64:43
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 01:21 1:1 Жозеф (Шенн, Жозеф) – 30:22 2:1 Нейборс (Болдюк) – 31:35 3:1 Холлоуэй (Броберг, Жозеф) – 33:31 3:2 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 41:39 (pp) 3:3 Рослович (Друри, Славин) – 42:57 4:3 Капанен (Нейборс, Парэйко) – 44:26
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44 0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08 1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40 1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00 1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46
Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершилась в овертайме со счётом 5:6 (1:3, 2:2, 1:0, 0:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45 1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01 1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14 1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18 2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34 3:3 Хишир (Майер) – 20:44 3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15 3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33 4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39 5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp) 5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 16:09 0:2 Бёзер (Майерс, Дебраск) – 28:40 0:3 Шервуд (Блюгерс) – 29:30
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Тренин, Фолиньо) – 12:40 0:2 Капризов (Фэйбер, Болди) – 42:52 (pp) 0:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 48:26 1:3 Чинахов (Монахан, Иржичек) – 58:35
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp) 2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58 2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp) 2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59 3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24 3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50 4:3 Добсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Петерка, Так) – 08:39 0:2 Маленстин (Клифтон, Кребс) – 11:31 1:2 Смит (Райхель, Джонс) – 26:28 2:2 Смит (Райхель, Мёрфи) – 32:48 2:3 Петерка (Томпсон, Пауэр) – 38:37 2:4 Маклауд (Козенс) – 59:34
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Маршан) – 32:49 1:1 Колячонок (Шмальц, Келлер) – 54:51 2:1 Кесселринг (Кули, Маччелли) – 62:46
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Баклунд) – 19:51 (pp) 1:1 Стивенсон (Макканн, Шварц) – 32:25 (pp) 2:1 Эберле (Монтур) – 60:48
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