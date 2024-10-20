Варламов: гол «Монреаля» в концовке немного обескуражил

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).

«Ты должен оставаться сконцентрированным на протяжении всей игры. В общем и целом, мы играли очень хорошо сегодня. Мы создали множество моментов. Думаю, у нас было больше голевых моментов, чем у них. У них было только два момента в третьем периоде. К сожалению, они забили в конце. Это немного обескуражило. Но что было, то было», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.

Напомним, в этой игре Варламов принёс победу своей команде в продолжительной буллитной серии из 18 бросков. Он отразил семь из девяти бросков «Канадиенс».