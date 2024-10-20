Варламов: гол «Монреаля» в концовке немного обескуражил
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp) 2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58 2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp) 2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59 3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24 3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50 4:3 Добсон – 65:00
«Ты должен оставаться сконцентрированным на протяжении всей игры. В общем и целом, мы играли очень хорошо сегодня. Мы создали множество моментов. Думаю, у нас было больше голевых моментов, чем у них. У них было только два момента в третьем периоде. К сожалению, они забили в конце. Это немного обескуражило. Но что было, то было», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.
Напомним, в этой игре Варламов принёс победу своей команде в продолжительной буллитной серии из 18 бросков. Он отразил семь из девяти бросков «Канадиенс».
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