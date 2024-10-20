«Имеет огромное значение». Форвард «Рейнджерс» оценил игру Шестёркина на старте сезона

Нападающий «Рейнджерс» Райлли Смит отметил великолепную игру вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Торонто» (4:1). Россиянин отразил 34 броска и пропустил одну шайбу, став первой звездой матча.

«Он способен дать нам, вероятно, большее преимущество в играх, чем мы заслуживаем, особенно в первых пяти матчах сезона. Эти матчи, вероятно, должны были быть ближе по счёту, чем было на табло, но он делает сейвы при почти верных голах, и это имеет огромное значение. Он не только не пропускает шайбу в ворота, но и меняет динамику игр, и в этом году это имело для нас большое значение.

Я не знаю, какой из его сейвов выделялся больше всего, их было так много, что я сбился со счёта. Мне кажется, что у него уже наберётся на целый сезон ярких моментов в четырёх или пяти матчах этого года. Это довольно впечатляюще, что он может сделать, но я думаю, что мы, вероятно, можем лучше помочь ему и не допускать все эти шансы», — цитирует Смита пресс-служба клуба.