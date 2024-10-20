Питер Лавиолетт отметил игру Игоря Шестёркина в победном матче с «Торонто»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Торонто» (4:1). Вратарь сделал 34 спасения, пропустил один гол и был признан первой звездой встречи.
«Я думаю, что это была действительно хорошая победа. Хорошая команда в Торонто, здесь никогда не бывает легко. Думаю, что мы немного отдали инициативу в третьем периоде, Шестёркину пришлось сделать несколько больших сейвов, но они тоже поднажали, когда проигрывали 0:2, этого можно было ожидать. В целом я думаю, что мы сыграли довольно хорошо и в первом, и во втором периоде», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44 0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08 1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40 1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00 1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46
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