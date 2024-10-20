Пол Морис рассказал о сроках возвращения лидеров команды Баркова и Ткачука

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о сроках возвращения лидеров команды Александра Баркова и Мэттью Ткачука. Барков получил травму после столкновения с бортом в концовке матча с «Оттавой» 10 октября, Ткачук пропустил пять матчей из-за болезни.

«Мы действуем, как я бы сказал, умно, а не осторожно. Мы надеемся, что Барков вернётся когда-нибудь во время поездки в Нью-Йорк. При такой травме вам нужна неделя усердного катания, чтобы обойтись без рецидива. Мы действительно довольны тем, как идёт восстановление. Он действительно находится в гармонии со своим телом, уделяет ему много времени, и будет играть, как только скажет, что будет готов на 100%.

По Ткачуку у нас были некоторые опасения, когда ему нужно было сделать несколько тестов, и они оказались очень хорошими. Он чувствует себя хорошо, что действительно позитивно. Он выйдет на лёд, мы дадим ему два или три тренировочных дня, и он должен быть готов», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.