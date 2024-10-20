Хоккеисты и тренер «Вашингтона» поздравили Александра Овечкина с первым голом в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ) отметился заброшенной шайбой, которая стала первой в текущем сезоне для российского форварда. После матча в раздевалке команды главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери поздравил россиянина с дебютной шайбой в сезоне, на что Овечкин сделал одобрительный жест руками.

Всего в текущем сезоне в четырёх матчах Овечкин забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи.

Отметим, что на данный момент Овечкин отстаёт на 40 шайб от рекорда легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. На счету Александра 854 шайбы, у Гретцки — 894.