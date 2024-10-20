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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 13 матчей.

Третьей звездой игрового дня признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин в победном матче с «Торонто» (4:1) отразил 34 броска, пропустил одну шайбу и был признан лучшим игроком встречи.

Второй звездой признан нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард отметился дублем и результативной передачей, забив победный гол в овертайме матча с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

Лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в НХЛ признан вратарь «Ванкувера» Кевин Ланкинен, отразивший 26 бросков и оформивший шат-аут в победном матче с «Филадельфией» (3:0).

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