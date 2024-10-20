Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ) отметился заброшенной шайбой, которая стала первой в текущем сезоне для российского форварда. Благодаря этому Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 62 шайбы в гостевых матчах в октябре. На втором месте расположился финский форвард Теэму Селянне, на счету которого 61 гостевой гол в октябре. Тройку замкнул Уэйн Гретцки с 58 голами.
Далее по голам в гостевых матчах октября в НХЛ расположились Джо Сакик (54), Яри Курри (52), Марио Лемье (52) и Майк Гартнер (51).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хаула (Ноэсен, Татар) – 04:45 1:1 Уилсон (Макмайкл) – 06:01 1:2 Макмайкл (Уилсон, Чикран) – 10:14 1:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 14:18 2:3 Хишир (Ноэсен) – 20:34 3:3 Хишир (Майер) – 20:44 3:4 Манджапане (ван Римсдайк, Протас) – 29:15 3:5 Строум (ван Римсдайк) – 32:33 4:5 Мерсер (Хишир, Майер) – 43:39 5:5 Хэмилтон (Братт, Майер) – 52:28 (pp) 5:6 Уилсон (Строум, Чикран) – 64:00
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