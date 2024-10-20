Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ) отметился заброшенной шайбой, которая стала первой в текущем сезоне для российского форварда. Благодаря этому Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 62 шайбы в гостевых матчах в октябре. На втором месте расположился финский форвард Теэму Селянне, на счету которого 61 гостевой гол в октябре. Тройку замкнул Уэйн Гретцки с 58 голами.

Далее по голам в гостевых матчах октября в НХЛ расположились Джо Сакик (54), Яри Курри (52), Марио Лемье (52) и Майк Гартнер (51).