Травмированный Глеб Кузьмин вернулся в Уфу и посетил тренировку «Салавата Юлаева»

Травмированный нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин был выписан из московской больницы, вернулся в Уфу и посетил тренировку команды. 17 сентября в домашнем матче «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В текущем сезоне Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.