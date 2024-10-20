Стивен Стэмкос оценил пятое подряд поражение «Нэшвилла» на старте нового сезона НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос высказался о пяти поражениях «Предаторз» подряд. Клуб является единственной командой, не набравшей ни одного очка в новом сезоне НХЛ. Стэмкос отметился первой заброшенной шайбой за «Нэшвилл» в матче с «Детройтом» (2:5).

«Мы играем в лучшей лиге мира, где сложно побеждать. Мы должны заслужить победу и держать уровень на протяжении всех 60 минут игры. Пока мы действуем нестабильно. Мы не может каждый раз говорить, что мы старались, но снова проиграли. Никто не любит проигрывать. Радует, что с каждым матчем мы играем всё лучше», – цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

Напомним, 34-летний Стэмкос до перехода в «Предаторз» в прошедшее межсезонье всю свою карьеру выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли.